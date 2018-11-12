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ABD’ye ait savaş uçağı Japonya’da düştü

ABD Donanmasına bağlı F-18 tipi savaş uçağı, Japonya'nın Okinawa adasına düştü, mürettebat kurtarıldı.

İHA | 12.11.2018 - 10:29..
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ABD Donanmasına ait USS Ronald Reagan uçak gemisinden kalkan bir F-18 model savaş uçağının düştüğü açıklandı. ABD Donanması 7'inci Filosundan yapılan açıklanmada uçağın kanadında arıza oluştuğu ve Jaonya'nın Okinawa adasına düştüğü bildirildi.

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Japonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Osamu Kosakai basın mensuplarına yaptığı açıklamada, düşen uçaktaki 2 kişinin fırlatma koltuklarıyla uçaktan çıktığı ve uçak düşmeden güvenli bir şekilde denize indiklerini söyledi.

Okinawa Adası Japonya'ya ait olmasına rağmen adada 47 bin askerin bulunduğu bir Amerikan Askeri Üssü bulunuyor.

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