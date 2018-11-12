ABD’ye ait savaş uçağı Japonya’da düştü

ABD Donanmasına ait USS Ronald Reagan uçak gemisinden kalkan bir F-18 model savaş uçağının düştüğü açıklandı. ABD Donanması 7'inci Filosundan yapılan açıklanmada uçağın kanadında arıza oluştuğu ve Jaonya'nın Okinawa adasına düştüğü bildirildi.

PİLOTLAR ATLADI

Japonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Osamu Kosakai basın mensuplarına yaptığı açıklamada, düşen uçaktaki 2 kişinin fırlatma koltuklarıyla uçaktan çıktığı ve uçak düşmeden güvenli bir şekilde denize indiklerini söyledi.

Okinawa Adası Japonya'ya ait olmasına rağmen adada 47 bin askerin bulunduğu bir Amerikan Askeri Üssü bulunuyor.