Bukalemunlar nasıl ve neden renk değiştirir

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, aralarında kırmızı listede bulunan teröristin de olduğu 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Zurich'in golcüsü Michael Frey için kulübüyle anlaştı. Bugün İstanbul'a gelecek olan futbolcu 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Feghouli için 13 milyon euroluk teklif

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

ABD'ye bir vergi tokadı da Çin'den

1 Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor Rus turistler her şey dahil sisteminden faydalanarak denizden çıkmadığı için fazla para harcamıyor ancak Japon ve Avustralyalılar ülke içinde gezerek büyük döviz girdisi sağlıyor.

2 Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin talepleri kabul edilemez Türkiye'ye karşı ekonomik savaş açan ABD, yaptırımların bitmesi için Brunson'un bırakılmasını istemişti. ABD'nin tehditlerine Cumhurbaşkanlığından "talepler kabul edilemez" cevabı geldi.

3 Ziynet Sali: Güçleri Türkiye'ye yetmiyor Türkiye'nin ekonomik savaştan güçlü çıkacağını söyleyen Ziynet Sali, "Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar yeni değil" dedi.

4 ABD'de Donald Trump'ın kaderini etkileyecek dava ABD Başkanı Donald Trump'ın, göreve ilk geldiği günden bu yana meşruiyeti tartışma konusu. Özellikle seçimlere müdahale meselesinde önemli bir gelişme olan Cohen davası dün görüldü.

5 Fenerbahçe Josef'i de satıyor Fenerbahçe, Josef de Souza'nın Al Ahli'ye transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

6 Financial Times: Türkiye ve AB arasındaki buzlar eriyor Türkiye ekonomisine savaş açan Trump, AB-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesini sağladı. Financial Times, Başkan Erdoğan'ın doğru adımlarla Fransa ve Almanya ile gerginliği düzelttiğini ifade etti.