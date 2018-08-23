taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0658
Euro
7.0175
Altın
1188.47
Borsa
90185.99

ABD'ye bir vergi tokadı da Çin'den

Çin Ticaret Bakanlığı, toplamda 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergilerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

AA | 23.08.2018 - 13:15..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin bugün yürürlüğe soktuğu 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına yüzde 25 ilave vergi hamlesine misilleme olarak Pekin yönetiminin daha önce duyurduğu toplamda 16 milyar dolarlık ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirme kararının yürürlüğe girdiği bildirildi.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ KALMADI"

Açıklamada, Washington yönetiminin Çin mallarına ilave vergi hamlesine kesinlikle karşı çıkıldığı belirtilirken, ABD'nin söz konusu ilave vergi hamleleriyle Çin'e karşı önlem almaktan başka bir seçenek bırakmadığı kaydedildi.

ABD'ye bir vergi tokadı da Çin'den

ÇİN DTÖ'YE BAŞVURACAK

Çin'in serbest ticareti ve çoklu ticaret sistemini koruyacağının altı çizilerek, ABD'nin ilave vergi hamlesine yönelik Dünya Ticaret Örgütünün anlaşmazlıkların halli mekanizmasına başvurulacağı bildirildi.

Pekin yönetimi 8 Ağustos'ta ABD'nin 16 milyar dolarındaki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararına misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD mallarına yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış ve kararın 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

190
Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin talepleri kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin talepleri kabul edilemez

132
Ziynet Sali: Güçleri Türkiye'ye yetmiyor

Ziynet Sali: Güçleri Türkiye'ye yetmiyor

92
Fenerbahçe Josef'i de satıyor

Fenerbahçe Josef'i de satıyor

76
ABD'de Donald Trump'ın kaderini etkileyecek dava

ABD'de Donald Trump'ın kaderini etkileyecek dava

35
İtalya'da tarihi çeşmeye çamaşırla girenlere polis takibi

İtalya'da tarihi çeşmeye çamaşırla girenlere polis takibi

18
Financial Times: Türkiye ve AB arasındaki buzlar eriyor

Financial Times: Türkiye ve AB arasındaki buzlar eriyor

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM