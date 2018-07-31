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Ablası Hülya Açıkgöz Hadise'yi sildi

Annesinin intihar girişiminin ardından kardeşleri ile arası bozulan Hadise, zor günler geçiriyor.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 13:38..
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Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi nedeniyle zor günler yaşayan Hadise, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı. Ünlü şarkıcı, stil danışmanlığını üstlenen kardeşi Derya Açıkgöz ile de çalışmama kararı almıştı.

HADİSE'Yİ SİLDİ

Hadise, 'Ailece bu günleri de atlatacağız" açıklaması yapaken yaşananların ardından abla Hülya Açıkgözden şaşırtan bir hamle geldi. Hülya Açıkgöz, Hadise'yle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

Hesabında sadece iki fotoğraf bırakan Hülya Açıkgöz, birinde diğer kardeşi Derya Açıkgöz diğerinde ise annesi Gülnihal Açıkgöz' var.

Ablası Hülya Açıkgöz Hadise'yi sildi

İNTİHAR MEKTUBUNDAN BİR KISIM:

'DAYANAMIYORUM'

"Yavrularım hakkınızı helal edin artık. Dayanamıyorum. Belki aranızdan çekilirsem iyi olur. Ağrılar içindeyim. Babanıza 20 bin Euro'ya diş yaptırıyorsunuz. Ama benim belimin ağrısı hiç umrunuzda olmadı. Ne yapalım vademiz yetmedi. Bardağı taşıran son damla Hadise'nin 'ev sizin, araba benim' demesiydi. Hülya ilk göz ağrım. Önce Allah'a sonra birbirinize emanet olun. Allah'ım her daim sizleri korusun. Ne kötüdür ki, ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah sizleri güldürsün."

Ablası Hülya Açıkgöz Hadise'yi sildi

Ablası Hülya Açıkgöz Hadise'yi sildi

Ablası Hülya Açıkgöz Hadise'yi sildi

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