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Ablasından Hadise'ye: Yıldızlar da kayar

Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den taş üstüne taş geldi.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 11:38..
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Ablasından Hadise'ye: Yıldızlar da kayar

Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, kızlarına “Benimle ilgilenmiyorsunuz” diyerek uyku ilacı içip intihar girişiminde bulunmuştu. Bu olaydan sonra araları limoni olan kardeşlerin küslüğü devam ediyor.

HADİSE: HER ŞEY YOLUNDA

Hadise'nin 'Her şey yolunda. Ailece biz bu olayı da atlatırız' açıklamalarına rağmen abla Hülya Açıkgöz, aynı fikirde olmadığını sosyal medya hesabından sürekli göstermeye çalışıyor.

"YILDIZLAR KAYAR"

Geçtiğimiz gün abla Açıkgöz, "Yıldızlar kayar. Ben sıradan bir insanım" paylaşımıyla şarkıcı kardeşini iğnelemişti.

Hadise'ye taş attığı iddia edilen abla Hülya Açıkgöz, önceki gün de şu paylaşımı yaptı: "Öğrendim ki insanlar söylediğinizi ve yaptığınızı unutur. Ancak size hissettirdiklerini asla unutmaz."

Ablasından Hadise'ye: Yıldızlar da kayar

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