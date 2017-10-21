KHK ile meslekten ihraç edildikten sonra "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Semih Özakça, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

226 GÜNDÜR YEMEK YEMİYOR

226 gündür açlık grevine devam eden Semih Özakça, süreç boyunca bazı medya kuruluşları tarafından görüntülendi.

HASTA POZLARI

Muhalif medyada çıkan haberlerde yer alan fotoğraflarda; Özakça'nın bitkin olduğu görülüyordu.

HDP Sırrı Süreyya Önder de Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in açlık greviyle ilgili kısa film çekmişti. Filmde açlık grevindeki Nuriye Gülmen'in durumunun ağır olduğu gösterilmişti.

Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor VİDEO

SAĞLIK DURUMU İYİ

Oysa; tahliye kararından sonra ambulansa bindirilen Semih Özakça'nın gayet sağlıklı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

226 gündür yemek yemediği hiç belli olmayan Özakça, etrafa gülücükler saçtı.