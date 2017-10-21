taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

226 gündür açlık grevini sürdüren Semih Özakça'nın gayet dinç olduğu ve etrafa gülücükler saçtığı dikkatlerden kaçmadı.

21.10.2017 - 09:14
  1. Haberler
  2. Gündem
Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

KHK ile meslekten ihraç edildikten sonra "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Semih Özakça, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

226 GÜNDÜR YEMEK YEMİYOR

226 gündür açlık grevine devam eden Semih Özakça, süreç boyunca bazı medya kuruluşları tarafından görüntülendi.

HASTA POZLARI

Muhalif medyada çıkan haberlerde yer alan fotoğraflarda; Özakça'nın bitkin olduğu görülüyordu.

HDP Sırrı Süreyya Önder de Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in açlık greviyle ilgili kısa film çekmişti. Filmde açlık grevindeki Nuriye Gülmen'in durumunun ağır olduğu gösterilmişti.

Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor VİDEO

SAĞLIK DURUMU İYİ

Oysa; tahliye kararından sonra ambulansa bindirilen Semih Özakça'nın gayet sağlıklı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

226 gündür yemek yemediği hiç belli olmayan Özakça, etrafa gülücükler saçtı.

Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

İlginizi Çekebilir
Avusturyalı yolcuların üzeri köpekle arandı
Viyana Havalimanı'nda Türk yolcuların üzerinin köpekle arandığı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından misilleme yapıldı.
ABD'den kınama
Pentagon, Rakka'da terör örgütü elebaşı Öcalan posterinin açılmasını kınadıklarını bildirdi.
Baykal, destek olmadan nefes alabiliyor
Yoğun bakımda olan Deniz Baykal'ın, makine desteği olmadan nefes alabildiği açıklandı.
Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu devam edecek
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

52
ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

87
Arda Turan yine kadroya alınmadı

Arda Turan yine kadroya alınmadı

40
Kuzey Kore'den nükleer füze açıklaması

Kuzey Kore'den nükleer füze açıklaması

25
Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin

Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin

117
Akalın: Hülya Avşar'ı Sultan Baba'ya yatıra götüreyim

Akalın: Hülya Avşar'ı Sultan Baba'ya yatıra götüreyim

23
Türkiye Afrika barışında arabulucu olacak

Türkiye Afrika barışında arabulucu olacak

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM