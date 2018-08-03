taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.543
USD
5,0915
EURO
5,9036
ALTIN
197,67
PETR
73,4400

Acun Ilıcalı Beyaz'ı transfer etti

Acun Ilıcalı yeni sezonda iddialı bir transfer yaptı. Beyazıt Öztürk, “O Ses Türkiye” ekibine katıldı.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 06:53..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sürprizi belli oldu. İki gün önce yeni yayın dönemiyle ilgili, TV8 ekranında “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” diyen Ilıcalı, Beyazıt Öztürk'le anlaştığını açıkladı.

Acun Ilıcalı Beyaz'ı transfer etti

"DAHA NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"

Acun Ilıcalı, sürpriz transferle ilgili şunları söyledi: “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk. Bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

37
Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

37
Başörtüsü nedeniyle memurluktan atıldı davayı 12 yıl sonra kazandı

Başörtüsü nedeniyle memurluktan atıldı davayı 12 yıl sonra kazandı

71
Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

35
Şenol Güneş: Larin'i geçemezlerse o oynar

Şenol Güneş: Larin'i geçemezlerse o oynar

10
15 Temmuz'da kaçırılan Kasırga Erdoğan'a Başdanışman oldu

15 Temmuz'da kaçırılan Kasırga Erdoğan'a Başdanışman oldu

2
İsveç polisi oyuncak silahlı down sendromlu genci öldürdü

İsveç polisi oyuncak silahlı down sendromlu genci öldürdü

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM