Acun Ilıcalı Beyaz'ı transfer etti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sürprizi belli oldu. İki gün önce yeni yayın dönemiyle ilgili, TV8 ekranında “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” diyen Ilıcalı, Beyazıt Öztürk'le anlaştığını açıkladı.

"DAHA NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"

Acun Ilıcalı, sürpriz transferle ilgili şunları söyledi: “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk. Bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.”