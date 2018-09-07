Acun Ilıcalı Seda Sayan'la anlaştı

O Ses Türkiye'deki değişim, yıllardır jüri koltuğunda oturan Athena Gökhan'ın yeni sezonla ilgili yaptığı ve kafaları karıştıran açıklamalarla başlamıştı. Gökhan Özoğuz, ayrılığı "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım" sözleriyle açıklamıştı.

Yarışmadan ayrılacağını duyuran Yıldız Tilbe'nin "O ses'te yokmuşum, olsun, teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" sözleri, Acun Ilıcalı ile aralarının gergin olduğu iddialarını gündeme getirdi. Ancak ikili bu tartışmalara sosyal medya hesaplarından son noktayı koydu. Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe, Twitter'dan birbirlerine teşekkür ederek sıcak mesajlar verdi.

SEDA SAYAN İKNA EDİLDİ

Gökhan Özoğuz'un yerine ekibe şovmen Beyazıt Öztürk dahil oldu. Yıldız Tilbe'nin yerine gelecek isim ise merak konusuydu. Hürriyet'in haberine göre, jürinin yeni ismi Seda Sayan oldu.