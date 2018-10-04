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Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

Buket Aydın’ın yeni programı “40”ta, Acun Ilıcalı'yı terleten sorular soruldu. O sorulardan biri de Ilıcalı'nın cemaat bağı bulunup bulunmadığı oldu.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 09:49..
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Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

Buket Aydın’ın yeni programı “40”, Acun Ilıcalı'nın konuk olduğu bölüm ile başladı. İlk programın konuğu olan Acun Ilıcalı, Aydın'ın sorularını yanıtladı. Ilıcalı'ya iletilen sorulardan birisi de hakkında çokça ortaya atılan cemaat bağı meselesi oldu.

Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

"CEMAAT BAĞINIZ OLDU MU"

Gazeteci Buket Aydın'ın "Cemaat bağınız var mı , cemaatlerle işiniz oldu mu?" sorusuna Ilıcalı, "Lisede üç-beş ay cemaatlerle ilgili araştırmalarım oldu ancak onun dışında hiç bir cemaatle ilişkim olmadı. Biraz da bunun başarının cezası olduğunu düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Acun'a cemaatlerle işiniz oldu mu sorusu - VİDEO

Hakkında zaman zaman yer alan FETÖ iddialarını reddeden Ilıcalı, herhangi bir cemaat veya grup ile de birlikteliklerinin olmadığını açıkladı.

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