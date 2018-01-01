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Adana'da battaniyeli hırsızlık

ADANA'da aynı sokakta oturduğu komşusunun özel halk otobüsüne battaniye ile girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen 28 yaşındaki Fikret Karaaslan, 'Uyumak için otobüse girdim' iddiasında bulundu.

Haber Merkezi | 01.01.2018 - 11:13..
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Olay, merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde meydana geldi. Fikret Karaaslan, gece yarısı elindeki battaniye ile komşusu Murat Kaya'ya ait park halindeki halk otobüsünün orta kapısını açarak içeri girdi.

Adana'da battaniyeli hırsızlık

BATTANİYELİ SOYGUN

Otobüsün içinden teyp, 4 tespih ve 300 lira bozuk parayı alan Karaaslan, daha sonra araçtan inip, kapıyı kapatarak yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna gitti.

Çaldığı teybi battaniyenin arasına koyan Karaaslan, istasyonun marketinde yiyecek ve içeçek alıp ayrılırken bu hareketleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Adana'da battaniyeli hırsızlık VİDEO

"OTOBÜSE UYUMAK İÇİN GİRMİŞTİM"

Sabah uyandığında otobüsten hırsızlık yapıldığını fark eden Kaya, polisi aradı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, Kaya ile aynı sokakta oturan ve hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Fikret Karaaslan olduğunu tespit etti.

Kısa sürede yakalanan Karaaslan sorgusunda, "Otobüse uyumak için girmiştim" dedi.

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