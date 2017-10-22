Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

Korkunç olay, dün sabah merkez Çukurova'nın Toros mahallesinde meydana geldi. Adana'da 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 32 yaşındaki Emre Görür, evdeki odasına kurduğu pompalı tüfekli düzenekle intihar etti.

KIZ ARKADAŞIYLA SORUNLARI VARDI

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun Emre Görür, iddiaya göre, kız arkadaşıyla aralarındaki sorunlar nedeniyle bunalıma girdi.

6 aydan bu yana tedavi gören Görür, ailesiyle yurt dışına dil eğitimine gidecek kız arkadaşını uğurlamak için İstanbul'a gitmek için sözleşti.

DÜZENEK KURUP, KENDİSİNİ ANNESİNE ÖLDÜRTTÜ

Ancak, sabah erken saatlerde uyanarak pompalı tüfeğin tetiğine tutuşturduğu misinayı oda kapısının koluna bağlayıp, namlunun önüne geçerek beklemeye başladı. Oğlunu uyandırmak için odaya anne Hülya Görür, kapıyı açınca tüfek ateş aldı. Kafasından yaralanan oğlunun ölümüyle sinir krizi geçiren anne, gözyaşlarına boğuldu. Baba Bilal Görür'ün de ifadesini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.