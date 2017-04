Adele ilki başardı

İngiliz şarkıcı Adele, ikinci stüdyo albümü ‘21’ ile 319 hafta boyunca listede yer alarak, Carole King’in 318 haftalık (73 ay veya 2 bin 233 gün) rekorunu geçen ilk kadın olmayı başardı.

SADECE KADIN ŞARKICI DEĞİL, TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRMASI BEKLENİYOR

Billboard listelerinde bugüne kadar Pink Floyd’un 1973’te çıkan ‘The Dark Side of the Moon’ albümü 927 hafta, Johnny Mathis’in 1958’de çıkan ‘Johnny’s Greatest Hits’ albümü 490 hafta, 1956’da çıkan ‘My Fair Lady’ kaydı 480 hafta ve Bob Marley & The Wailers’ın 1984’te çıkan ‘Legend’ albümü de 463 hafta kalmıştı.

Adele’in, Billboard listesinde kalmaya devam ederek, ilerleyen dönemde sadece kadın şarkıcı rekorunu değil, tüm zamanların rekorunu kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.