Adıyaman Üniversitesinden elektrikli yarış arabası

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), TÜBİTAK tarafından 2005'ten bu yana üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Efficiency Challenge Electric Vehicle" yarışlarına katılacak.

ADYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli yarış arabası "Yaman Spaceways", Kocaeli'de düzenlenecek yarışmada ilk defa görücüye çıkacak.

"Yaman Team" adı verilen yarışma takımı tarafından tasarlanan aracın test sürüşü ADYÜ Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Makina mühendisliği bölümlerinin akademisyen ve öğrencileri tarafından üniversite merkez yerleşkesinde gerçekleştirildi.

YÜZDE 100 YERLİ

Aracın, fiziki yapısı ve performansı ile TÜBİTAK'tan geçer not alması bekleniyor.

Yaman Spaceways, yüzde 100 yerli olması ve tamamen üniversite laboratuvarlarında geliştirilmesi yönüyle dikkati çekiyor.

Arabanın tasarımından montajına ve üretimine kadar her aşaması, Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şerif Çitil'in liderliğini yaptığı, akademisyen ve öğrencilerden oluşan "Yaman Team" tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamadan görüşlerine yer verilen ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem verdiklerini, akademisyen ve öğrencileri bu tür alanlara teşvik ettiklerini ifade etti.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Türkiye'deki üretim seferberliğine katkı sunmayı hedeflediklerini aktaran Gönüllü, "Özellikle elektrikli araçlarla ilgili çok ciddi Ar-Ge çalışmalarımız var. Neredeyse her yıl yeni bir elektrikli araç üretiyoruz. Bu yıl da özellikle özgün tasarımı ve performansı ile ön plana çıkan 'Yaman Spaceways' isimli aracımızı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Electric Vehicle yarışmasında pistlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.





53 ÜNİVERSİTENDEN 65 TAKIM

Gönüllü, aracın motoru ve batarya sistemi de dahil olmak üzere yazılımından donanımına kadar her şeyinin üniversitede geliştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Araç üzerinde bulunan iki fırçasız motor (BLDC), lityum batarya paketi, batarya yönetim devresi (BMS), yerleşik şarj devresi, telemetri ve araç kontrol sisteminin bütün tasarım, analiz ve yazılımları takımımıza aittir. Aracımız prototip özelliği taşımakta olup, üzerinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürekli devam edecektir."

TOSFED Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışmaya, Türkiye'den ve yurt dışından 53 üniversiteden 65 takımın katılması bekleniyor.