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Adıyaman'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki pekçok ilde hissedildi.

02.03.2017 - 14:17
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Adıyaman'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin tespitine göre, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,8 büyüklüğündeki deprem saat 14.07'de kaydedildi.

Sarsıntının 10 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem Adıyaman'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Batman, Şanlıurfa'da da şiddetli hissedildi.

Adıyaman'da 5,8 büyüklüğünde deprem

CAN KAYBI VE HASAR ARAŞTIRMASI YAPILIYOR

Öte yandan AFAD'ın, büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 5.5 olarak açıkladığı depremin can kaybına ve hasara neden olup olmadığı araştırılıyor.

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