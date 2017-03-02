Adıyaman'da art arda depremler yaşandı

Bugün saat 14.07'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde üç artçı deprem daha kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Adıyaman'daki deprem yerin 11.3 kilometre altında gerçekleşti. Deprem Gaziantep, Batman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

"KÖYÜMÜZÜN YARISI YIKILDI"

CNN Türk canlı yayınına bağlanan 30 haneli 250 nüfuslu Akdamar Köyü Muhtarı Necmettin Öztürk, "Köyümüzün yarısı yıkıldı. Şu an hiçbir eve girilemez." dedi.

Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem VİDEO

"HASAR GÖREN EVLERE GİRİLMEMELİ"

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu depreme ilişkin "İlk bilgilere göre can kaybı yok, sarsıntılar korkutuyor. Halk hasar gören evlere girmemeli" açıklamasında bulundu.

Altuğ, ekiplerine çevre illerden de ekiplerin destek verdiğini aktardı.

CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Bu arada, deprem nedeniyle Adıyaman merkezdeki Musalla Caddesi'nde bulunan Musalla Camisi'nin minaresinde hasar meydana geldi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bazı bölümlerinde çatlamalar görülen minareyi yıkmak için çevrede güvenlik önlemi aldı. Musalla Mahallesi'nde bir evin çatısında da hasar meydana geldiği öğrenildi.

"TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Başkanı Osman Ertuğrul Altuğ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçeye bağlı bazı köylerde hasar olduğu yönünde bilgiler var. Can kaybı olduğuna dair henüz bilgi gelmedi." dedi.



Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde saat 14.07'de 5,5 büyüklüğünde depremin ardından Vali Abdullah Erin başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi.



Ekiplerinin Samsat ilçesinde çalışma yaptığını ifade eden Altuğ, "Hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlçeye bağlı bazı köylerde hasar olduğu yönünde bilgiler var. Can kaybı olduğuna dair henüz bilgi gelmedi." dedi.



Altuğ, Afad ekiplerine çevre illerden de ekiplerin destek verdiğini aktardı.

Adıyaman'da 5.5'lik deprem anları VİDEO

ÇEVRE İLLERDE PANİK

Deprem Gaziantep'te de hissedildi. deprem sonrası şehirde büyük panik yaşanırken, yurttaşlar sokaklara çıktı.

Bir an önce aileleri ile haberleşen yurttaşlar, sarsıntının uzun sürdüğünü ve çok korktuklarını belirtti.

Yaşanan deprem sonrası meydana gelen artçı sarsıntılar da Gaziantep'te hissedildi.

Yurttaşlar evlerine girmekte tereddüt ederken, sokaklardaki bekleyişleri sürüyor. Elazığ kent merkezinde deprem yaklaşık 10 saniye hissedildi.

15 Temmuz Demokrasi meydanında depremi hisseden vatandaşlar, "Oturuyorduk, baktık sallanıyor ayağa kalktık, bekledik" dedi.