taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.985
USD
4,8860
EURO
5,7104
ALTIN
191,99
PETR
75,3900

Adıyaman’da otomobilin olduğu yer asfaltlanmadı

Adıyaman'da asfaltlanan yoldaki otomobil çekilemeyince, bulunduğu yer asfaltlanmadı. Ortaya gülünç kareler çıktı.

İHA | 30.07.2018 - 15:37..
  1. Haberler
  2. Yaşam

İlginç görüntü, Adıyaman Haydar Efendi Caddesi 1. Çevreyolu Karayolları kavşağı yakınlarında kaydedildi.

UYARIYA RAĞMEN OTOMOBİL ÇEKİLMEDİ

Adıyaman Belediyesi ekipleri daha önceden asfaltlama çalışmaları nedeniyle yola araç park edilmemesi konusunda uyarı yaptı. Onca uyarıya rağmen asfaltlamanın yapılacağı caddeye park eden otomobil ise çalışmalar yapılırken yerinden kaldırılamadı. Sahibi il dışında olan otomobilin çekici ile çekilmesi beklendi ancak otomobil çekilmedi.

Adıyaman’da otomobilin olduğu yer asfaltlanmadı

OTOMOBİLİN OLDUĞU YER ASFALTLANMADI

Caddenin her tarafı belediye ekipleri tarafından asfaltlanırken, otomobilin park ettiği alan ve çevresi ise otomobilden dolayı asfaltlanamadı. Otomobilin bulunduğu yerin asfaltlanamaması ortaya ilginçbir görüntü çıkardı.

Adıyaman’da otomobilin olduğu yer asfaltlanmadı



Adıyaman’da otomobilin olduğu yer asfaltlanmadı



Adıyaman’da otomobilin olduğu yer asfaltlanmadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

216
Muharrem İnce: Derdim koltuk değil

Muharrem İnce: Derdim koltuk değil

93
Bülent Ortaçgil'e sosyal medyadan linç

Bülent Ortaçgil'e sosyal medyadan linç

53
Metrobüs kavgası CHP'nin durumunu özetledi

Metrobüs kavgası CHP'nin durumunu özetledi

79
Ümraniye'deki inşaatın çökme anı kamerada

Ümraniye'deki inşaatın çökme anı kamerada

80
PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

173
HDP, PKK operasyonlarının karşısında

HDP, PKK operasyonlarının karşısında

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM