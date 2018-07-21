Adnan Oktar örgütünün şifreleri

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Samsun'un engelsiz yeteneği: Çağatay Aras

Down sendromlu bireyler her ne kadar görünüş itibarıyla toplumdan farklı görünse de aslında yetenek olarak normalin çok üstündeler, yeter ki onlara imkan verilsin. Onlardan biri de Samsunlu Çağatay...