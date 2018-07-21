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Adnan Oktar örgütünün şifreleri

Adnan Oktar ve kedicikelerine yönelik yapılan takip çalışmasında, suç örgütünün şifreleri çözüldü.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 08:57..
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Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyon sonrası soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

8 AYLIK DİNLEME

Örgüt üyelerini operasyondan 8 ay önce dinlemeye alan emniyet ekipleri, şifreli konuşmaları deşifre etti.

Adnan Oktar örgütünün şifreleri

İŞTE ÖRGÜTÜN ŞİFRELERİ

Buna göre örgüt içerisindeki şifreli konuşmalar şöyle sıralandı;

Ailem çağırıyor : Adnan Oktar çağırıyor

Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Arkasından dedikodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak

Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi : 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.

Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen grup üyesinin haber vermesi

Dragos’ta buluşalım: Adnan Oktar’ın evinde buluşalım

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