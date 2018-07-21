Adnan Oktar örgütünün şifreleri

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyon sonrası soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
8 AYLIK DİNLEME
Örgüt üyelerini operasyondan 8 ay önce dinlemeye alan emniyet ekipleri, şifreli konuşmaları deşifre etti.
İŞTE ÖRGÜTÜN ŞİFRELERİ
Buna göre örgüt içerisindeki şifreli konuşmalar şöyle sıralandı;
Ailem çağırıyor : Adnan Oktar çağırıyor
Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı
Arkasından dedikodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak
Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı
Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?
10 kilo et geldi : 10 bin TL örgüte para geldi.
100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.
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