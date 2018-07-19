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Adnan Oktar'a yöneltilen suçlamalar

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar hakkında tutuklama kararı verildi. İşte Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar...

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 07:03..
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Adnan Oktar'a yöneltilen suçlamalar

Adnan Oktar hakkında cinsel tacizden, siyasi ve askeri casusluğa kadar toplamda 31 suçlama var.

LİSTE KABARIK

Adnan Oktar hakkındaki suçlamların tamamı şöyle sıralandı:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, santaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet"

Adnan Oktar'a yöneltilen suçlamalar

Adnan Oktar'a yöneltilen suçlamalar

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