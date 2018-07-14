Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor.
Oktar’ın Çengelköy sırtlarında, orman içindeki lüks villası 17 saat süren aramanın ardından mühürlendi.
SANİYE SANİYE KAYIT
Mühürlenen villanın çevresinin 7 gün 24 saat saniye saniye kayıt altında tutulduğu ortaya çıktı.
127 KAMERA, 98 EKRAN
Çevre güvenliğini 127 kamerayla sağlamaya çalışan Adnan Oktar'ın silahlı adamları, kameraları 98 farklı ekrandan takip ediyordu.
Operasyonun düzenlendiği gün, villaya giden muhabirler; sadece yatakların olduğu odaların bulunduğunu ve aramaların yoğunlaştığını söylemişti.
Adnan Oktar'ın 98 ekranlı kamera odası VİDEO
SİLAHLAR, MERMİLER...
Adnan Oktar'ın villasında onlarca uzun namlulu silah ve binlerce mermi ele geçirilmişti.
AYLIK 10 MİLYON DOLAR
Aylık gelirinin 10 milyon dolar olduğu ifade edilen Adnan Oktar'ın İsrail ile ilişkileri gündemde.
İSRAİL'DEN PARA AKIŞI
İsrail'den gruplar halinde gelen hahamların Adnan Oktar'a finansal destek sağladığı ifade ediliyor.