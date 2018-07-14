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Adnan Oktar'ın 98 ekranlı kamera odası

Kedicikleriyle birlikte şatafatlı bir hayat yaşayan Adnan Oktar'ın ultra lüks villasında 98 ekranlı bir kamera odası olduğu ortaya çıktı.

İHA | 14.07.2018 - 16:29..
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Adnan Oktar'ın 98 ekranlı kamera odası

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor.

Oktar’ın Çengelköy sırtlarında, orman içindeki lüks villası 17 saat süren aramanın ardından mühürlendi.

SANİYE SANİYE KAYIT

Mühürlenen villanın çevresinin 7 gün 24 saat saniye saniye kayıt altında tutulduğu ortaya çıktı.

Adnan Oktar'ın 98 ekranlı kamera odası

127 KAMERA, 98 EKRAN

Çevre güvenliğini 127 kamerayla sağlamaya çalışan Adnan Oktar'ın silahlı adamları, kameraları 98 farklı ekrandan takip ediyordu.

Operasyonun düzenlendiği gün, villaya giden muhabirler; sadece yatakların olduğu odaların bulunduğunu ve aramaların yoğunlaştığını söylemişti.

Adnan Oktar'ın 98 ekranlı kamera odası VİDEO

SİLAHLAR, MERMİLER...

Adnan Oktar'ın villasında onlarca uzun namlulu silah ve binlerce mermi ele geçirilmişti.

Adnan Oktar'ın 98 ekranlı kamera odası

AYLIK 10 MİLYON DOLAR

Aylık gelirinin 10 milyon dolar olduğu ifade edilen Adnan Oktar'ın İsrail ile ilişkileri gündemde.

Adnan Oktar'ın 98 ekranlı kamera odası

İSRAİL'DEN PARA AKIŞI

İsrail'den gruplar halinde gelen hahamların Adnan Oktar'a finansal destek sağladığı ifade ediliyor.

Adnan Oktar'ın 98 ekranlı kamera odası

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