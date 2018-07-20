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Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler: Haç, Kur'an

Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasına yapılan operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde haç kolye ve banyoda bulunan Kur'an-ı Kerim meali dikkatlerden kaçmadı.

İHA | 20.07.2018 - 18:42..
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Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler: Haç, Kur'an

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheliye gerçekleştirilen operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

SİLAH, ŞARJÖR, İÇKİ ŞİŞELERİ

Adnan Oktar’ın program yaptığı A9 TV’nin de içinde bulunduğu Çengelköy’deki villaya yapılan baskın kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde lüks villanın içerisinde çok sayıda silah, şarjör, mermi ve içki şişelerinin bulunduğu görülüyor.

Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler VİDEO

BANYODA KUR'AN-I KERİM MEALİ

A9 TV’nin stüdyosunun da içinde bulunduğu villada yapılan aramalarda banyoda Kur’an-ı Kerim’in Türkçe meali, haç kolyesi ve içi para dolu zarfların yer aldığı görülüyor.

Evde bulunan para kasasının içinde yüksek miktarda döviz bulunurken, duvarlarda bulunan yağlı boya tablolar ve süs eşyaları dikkat çekiyor. Çengelköy’deki villanın her yerinde bulunan güvenlik kameralarının izlendiği ekran kameralara yansıyor.

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