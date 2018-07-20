Güneş ışığını resim yapmak için kullanan sanatçı

1 'Otçu Baba' lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı Gençleri uyuşturucuya alıştıran ve halk arasında "Otçu Baba" olarak bilinen Nazif Kamil Ö. Sakarya'da uyuşturucu içerken yakalandı.

2 Bakan Mustafa Varank'ın ilk ziyareti Teknopark İstanbul'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk ziyaretini İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki Teknopark İstanbul'a gerçekleştirdi.

3 Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler: Haç, Kur'an Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasına yapılan operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde haç kolye ve banyoda bulunan Kur'an-ı Kerim meali dikkatlerden kaçmadı.

4 Mardin'de çalınan 10 küçükbaşı polis buldu Mardin Nusaybin'de evin avlusundan 5 gün önce çalınan 9 koyun ve 1 keçi polisler tarafından bulundu ve sahibine teslim edildi.

5 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir FETÖ'cünün telefonundan çıkan 15 Temmuz gecesine ait çok önemli delilleri ABD'li yetkililere ilettiklerini ve sonucu beklediklerini söyledi.

6 Karadağ'dan Trump'a tepki ABD Başkanı Donald Trump'ın, Karadağ halkı için "Onlar çok kavgacı sözlerine tepki gösteren Hükumet yetkilileri "Karadağ barışçıl siyaseti ile gurur duyan bir ülkedir" dedi.