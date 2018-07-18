taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.818
USD
4,7882
EURO
5,5666
ALTIN
188,30
PETR
71,7500

Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler

Dev operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın lüks villasından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 13:49..
  1. Haberler
  2. Video Haber
Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler

İstanbul Çengelköy'deki lüks villasına düzenlenen dev operayonla gözaltına alınan Adnan Oktar ve örgütündekiler bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar'ıın lüks villasından özel görüntüler yayınlandı.

GİRİŞTE X-RAY CİHAZI VAR

Villanın önünde dev bir havuz ve şezlonglar bulunuyor. Girişte x-ray cihazı ve hemen yan tarafında lüks bir çeşme olduğu görülüyor.

Villanın manzarası, İstanbul Boğazı'nı görüyor. Salondaki eşyaların oldukça lüks ve pahalı olduğu anlaşılıyor.

Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler

Adnan Oktar, burada kedicikleriyle partiler düzenliyordu.

Adnan Oktar'ın lüks villası görüntülendi-VİDEO

Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler

Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler

Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

92
Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

130
25 gün askerlik süresi kaldırılsın

25 gün askerlik süresi kaldırılsın

1089
Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

222
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

23
Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

191
Estetik bağımlısı kadın pes dedirtti

Estetik bağımlısı kadın pes dedirtti

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM