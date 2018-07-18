Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler

İstanbul Çengelköy'deki lüks villasına düzenlenen dev operayonla gözaltına alınan Adnan Oktar ve örgütündekiler bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar'ıın lüks villasından özel görüntüler yayınlandı.

GİRİŞTE X-RAY CİHAZI VAR

Villanın önünde dev bir havuz ve şezlonglar bulunuyor. Girişte x-ray cihazı ve hemen yan tarafında lüks bir çeşme olduğu görülüyor.

Villanın manzarası, İstanbul Boğazı'nı görüyor. Salondaki eşyaların oldukça lüks ve pahalı olduğu anlaşılıyor.

Adnan Oktar, burada kedicikleriyle partiler düzenliyordu.

Adnan Oktar'ın lüks villası görüntülendi-VİDEO