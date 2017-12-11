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Adriana: İyi bir sebep olmadan soyunmayacağım

Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşayan dünyaca ünlü model Adriana Lima soyunmama kararı aldı.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 08:01..
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Yazar Metin Hara ile aşk yaşayan dünyaca ünlü model Adriana Lima isyan etti.

Adriana: İyi bir sebep olmadan soyunmayacağım

"BUGÜN NASIL GÖRÜNÜYORUM"

Adriana Lima iş hayatının sosyal hayatını etkilediğini gösteren şu sözleri söyledi: "Her sabah ‘Bugün nasıl görünüyorum?’ diye düşünerek uyanıyorum. Bu akıl sağlığı için hiç iyi değil. Artık iyi bir sebep olmadan kıyafetlerimi çıkarmayacağım."

Bu sözler, Victoria Secret meleği Adriana Lima’nın iç çamaşırı mankenliğine vedası olarak yorumlandı.

Adriana: İyi bir sebep olmadan soyunmayacağım

21 YILDIR MODELLİK YAPIYOR

Geçen haftalarda gerçekleşen Victoria Secret defilesinin Adriana Lima'nın son defilesi olduğu iddia edilmişti. Şu an 36 yaşında olan Adriana Lima 15 yaşından beri modellik yapıyor.

Adriana: İyi bir sebep olmadan soyunmayacağım

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