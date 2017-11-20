Adriana Lima emekli oluyor

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın her yıl heyecanla beklenen defile şovu bugün Çin Şangay’da yapılacak.

18 yaşından beri Victoria’s Secret ile çalışan Adriana Lima’nın (36) bu son defile şovu olacak.

ALDATILMIŞTI

Adriana Lima, 2009 yılında basketbol oyuncusu Marko Jaric ile evlendi. İki çocukları olan çift, 2014 yılında boşandı. Buna neden olarak da Jaric'in Lima'yı aldatması gösterildi. Adriana Lima, yazar Metin Hara, ile yaşadığı aşk ile yine gündeme geldi. Geçen yaz Bodrum'da tatil yapan sevgililer, yoğun ilgi görmüştü.