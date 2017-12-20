Adriana Lima - Metin Hara ayrıldı iddiası

Metin Hara ile Adriana Lima'nın aşkı yazın başlamış, çiftin Bodrum'da yaptığı tatil magazin gündemden düşmemişti. İkilinin fotoğrafları, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar magazin sayfalarının öncelikli konusu oldu.

Herkesi şaşırtan ve bazılarının hala inanmakta güçlük çektiği ilişkiyle ilgili Adriana Lima ''Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz'' demişti.

ADRİANA METİN'İ TAKİPTEN ÇIKARDI

Ancak ilişkide sürpriz bir gelişme yaşandı. Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Metin Hara ise Brezilyalı modeli takip etmeye devam ediyor.