Adriana Lima'dan Metin geldi pozu

Birlikteliklerinde ikinci yıla doğru ilerleyen yazar Metin Hara ve model Adriana Lima, sosyal medya hesaplarından mutlu giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.
"MESAFELER ENGEL DEĞİL"
Adriana Lima, son günlerde haklarında çıkan 'Araları bozuk' şeklindeki haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Instagram hesabının hikaye kısmından sevgilisi Metin Hara'yla fotoğrafını paylaşan Lima, bu kareye, "Sevgiliye duyulan özlem ve aramızdaki mesafeler sadece aşkımızı güçlendirir” notunu düştü.