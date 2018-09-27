Adriana Lima'dan Metin geldi pozu

1 AİHM'den Öcalan'a ret Kandil'in vekillerinin tek gündemi 'Öcalan işkence görüyor' yalanını gündeme getirmekti. AİHM'nin cevabı gerçekleri bir kez daha tescilledi.

2 Halep’in batısındaki Türk üssü ilk kez görüntülendi Halep’in batısında bulunan Türk gözlem noktası ve Soçi’de yapılan mutabakat sonucu oluşturulacak olan güvenli bölgenin başlangıç noktası ilk kez görüntülendi.

3 Eder'den müthiş vole golü - İZLE Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası son 32 turunda Baltika'yı uzatma bölümünde yenerken, Eder müthiş bir gol attı.

4 Alman göçmen John Meints'in korkunç işkencesi Alman düşmanı bir grup tarafından, saldırıya uğrayan Alman asıllı Amerikalı çiftçi John Meintsin, katranlandıktan ve tüylendikten sonraki görüntüsü...

5 Talat Bulut: Şevval Sam bunun hesabını verecek Usta oyuncu Talat Bulut, 3 aydır gündemden düşmeyen hakkındaki iddia ve yargı sürecinin ardından bir açıklama daha yaptı.

6 Dünyanın en güzel kütüphaneleri İtalyan fotoğrafçı Massimo Listri, yaz aylarında dünyanın farklı yerlerinden en güzel kütüphanelerin fotoğraflarından oluşan bir kitap hazırladı.