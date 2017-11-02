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Afganistan'da bomba yüklü tanker patladı

Afganistan’da bomba yüklü bir tankerin patlatılması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

02.11.2017 - 12:32
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Afganistan'da bomba yüklü tanker patladı

afganistan

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Charikar kasabasında gerçekleştirilen terör saldırısında, bomba yüklü tankerin patlatılması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, bomba yüklü tankerin patlaması sonucunda çevredeki araçların da yandığını ve patlamanın etkisinin arttığını belirtti.

2 HAFTADA 200 KİŞİ ÖLDÜ

Ülke genelinde son 2 haftada yapılan terör saldırısında yaklaşık 200 kişi hayatını kaybederken, 723 kişi de yaralandı.

2 hafta önce Afganistan'a sürülen ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass, Türkiye'den ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu DEAŞ'ın vazgeçtiği için değil, iş birliğimizin sonucu..." demişti.

John Bass'ın veda konuşması

Afganistan'da bomba yüklü tanker patladı

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