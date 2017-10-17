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Afganistan'da DEAŞ ile Taliban çatıştı

Cüzcan vilayetinde terör örgütleri DEAŞ ile Taliban arasında çıkan çatışmada 11 militan öldü.

17.10.2017 - 07:12
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TALİBAN

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cüzcan'ın Hıtay Say ve Çar Say bölgesinde DEAŞ ile Taliban militanları arasında çatışma yaşandığını söyledi.

4 SAAT SÜRDÜ

Bölgede yaklaşık 4 saat süren çatışmada 5 DEAŞ mensubuyla 6 Taliban üyesinin öldüğünü belirten Gafuri, DEAŞ'tan 8, Taliban'dan 7 militanın yaralandığını ifade etti.

Her iki örgütten çatışmayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cüzcan'ın Kuş Tepe ve Derzab ilçelerinde daha önce de iki örgüt arasında çatışmalar yaşanmıştı.

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