Afganistan'da televizyon kanalına silahlı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yayın yapan Shamshad TV'ye silahlı saldırı yapıldı. Saldırının meydana geldiği anda yayın sonlandırıldı.
ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
İçeride çatışmaların devam ettiği ise gelen bilgiler arasında. Yetkililer, olay yerine hemen ambulans ve polis ekiplerini sevk etti.
SALDIRIYI TALİBAN DÜZENLEMEDİ
Tolo News'un haberine göre, Taliban saldırıyı kendilerinin düzenlemediğini açıkladı.
SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ
Shamshad TV'nin içerisinde görevli güvenlik güçleri saldırganlardan birini öldürdü.
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