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Afganistan'da televizyon kanalına silahlı saldırı

Özel bir televizyon kanalına saldırı düzenlendi.

07.11.2017 - 10:08
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de yayın yapan Shamshad TV'ye silahlı saldırı yapıldı. Saldırının meydana geldiği anda yayın sonlandırıldı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İçeride çatışmaların devam ettiği ise gelen bilgiler arasında. Yetkililer, olay yerine hemen ambulans ve polis ekiplerini sevk etti.

SALDIRIYI TALİBAN DÜZENLEMEDİ

Tolo News'un haberine göre, Taliban saldırıyı kendilerinin düzenlemediğini açıkladı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ

Shamshad TV'nin içerisinde görevli güvenlik güçleri saldırganlardan birini öldürdü.

AYRINTILAR GELİYOR...

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