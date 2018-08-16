Afganistan’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Polis, kendisini ısıran köpeğe ateş etti

1 Lise tercihi yaparken dikkat Hayatımızın vazgeçilmez parçası sınavlar sonrasında, öğrenci ve velileler okul seçimi konusunda zor bir mesai yapmak zorunda.

2 Kudüs’te Yahudiler için 20 bin yeni konut inşa edilecek İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere, Kudüs’ün farklı bölgelerinde Yahudiler için toplamda 20 bin yeni konut, otel, sanayi ve ticaret alanları kurma kararı aldı.

3 Pasaportsuz vizesiz tatilin adresi: Batum Pasportla kim uğraşacak diyorsun ama yurtdışına hiç çıkmamış olmamak da ayıplanır oldu. Kafanı bunlar kurcalıyorsa, dert etme komşu Batum var.

4 ABD Başkanı Trump'tan tweet: Ekonomimiz iyi durumda Türkiye ile yaşanan krizin bir numaralı mimarı ABD Başkanı Donald Trump için hesaplar istediği gibi gitmiyor. Özellikle ABD piyasasında yaşanan sert düşüşler ve dolar etkisi ekonomiyi sarsıyor.

5 DGS sonuçları açıklandı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), sonuçları ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu.

6 PKK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu TSK, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü 4 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.