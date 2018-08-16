Afganistan’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan’da bir eğitim merkezine düzenlenen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
ÖĞRENCİLER HEDEF ALINDI
Geçtiğimiz zamanlarda Afganistan'ın başkenti Kabil'de, bir üniversite hazırlık merkezine öğrencilerin olduğu esnada saldırı düzenlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 67 kişinin yaralanıp, 40 kişinin öldüğü tespit edildi. Yaralıların tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma da devam ediyor. Gerçekleşen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi.