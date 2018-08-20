Afganistan'dan Taliban'a ateşkes önerisi

Gani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'na yaklaşmamız nedeniyle, Taliban'ın da karşılık vermesi koşuluyla yarın Pazartesi günü yürürlüğe girecek ve Mevlid Kandili'ne (20 Kasım) kadar sürecek ateşkes ilan ediyoruz" diye yazdı.

Afgan liderinin açıklamasında, "Taliban liderlerini, Afgan halkının gerçek ve uzun vadeli barış isteğine karşılık vermeye çağırıyoruz. Onları tüm ısrarla, İslam değerlerine ve ilkelerine dayanan barış görüşmelerine hazırlanmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gani hükümeti, Ramazan Bayramı'nda da Taliban'a karşı 18 gün ateşkes ilan etmişti. Taliban ise buna karşın bayram boyunca 3 günlük ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu. Ateşkes süresi bittikten sonra Afgan silahlı güçleri Taliban'a karşı operasyonu yeniden başlatmıştı.