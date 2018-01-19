Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamadan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin operasyonu için düğmeye bastı.

AFRİN'DE KORKU HAKİM

Komandoların ve tankların Suriye sınırına sevk edilmesinden sonra Afrin'de teröristler endişeli bir bekleyişe geçti.

MOSKOVA'DA AFRİN ZİRVESİ

Amerika tarafından yapılan "Afrin'e girmeyin" açıklamasına rağmen Rusya ile Türkiye arasında görüşmeler devam etti. Bu kapsamda; Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Moskova'da Rus yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirdi.

SON PLANLAR

Görüşmeler devam ederken, TSK'nın Afrin için planı da netleşmeye başladı.

ÖNCE BOMBARDIMAN

Buna göre; Türk jetleri önce terör hedeflerini bombalayacak.

Ardından Türk tanklarının desteğiyle ÖSO birlikleri Afrin'e girecek.

HENDEKLERE GÖMÜLDÜLER, YİNE AYNI TAKTİK

YPG'li teröristlerin hendek ve tüneller kazdığı Afrin'de çatışmaların sert geçeceği belirtiliyor.

Türkiye'de düzenlenen hendek saldırılarında örgüte büyük bir darbe vuran Mehmetçik, ÖSO'yu söz konusu saldırılara karşı iyi bir şekilde eğitti.