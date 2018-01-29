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Afrin İHA'ların kıskacında

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ederken, Afrin bölgesinde uçan yerli İnsansız Hava Aracı dolunayla birlikte fotoğraflandı.

AA | 29.01.2018 - 20:42..
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Afrin İHA'ların kıskacında

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor.

HEDEF AFRİN MERKEZ

Bölgedeki stratejik noktaları ele geçiren TSK ve ÖSO askerleri, Afrin'in merkezine doğru adım adım ilerliyor.

AFRİN'İ İHA'LAR İZLİYOR

Savunma sanayiinde büyük bir atılım yapan Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'nda da yerli ve milli üretim mühimmat kullanıyor.

Afrin bölgesinde uçan yerli İnsansız Hava Aracı ise dolunayla birlikte objektiflere yansıyarak kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

Afrin İHA'ların kıskacında

Afrin İHA'ların kıskacında

Afrin İHA'ların kıskacında

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