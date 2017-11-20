Afrin operasyonu için son hazırlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib operasyonundan sonra sıranın Afrin ve Menbiç'e geleceğini açıkladı.
SON HAZIRLIKLAR
Erdoğan'ın Afrin'i işaret etmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri de hazırlıklara hız verdi.
TERÖRİSTLER SIKIŞTI
Bölgeyi kıskaca alan TSK, bölgeyi terörden temizlemecek için her an harekete geçebilir.
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TEK KAÇIŞ YOLU VAR
Afrin operasyonunun başlamasından sonra YPG'li teröristlerin tek çıkış yolu Esad rejiminin kontrolünde olan Halep olarak gözüküyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında direnemeyecek olan teröristler, Halep üzerinden bölgeden kaçacak.
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