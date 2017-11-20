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Afrin operasyonu için son hazırlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'i işaret etmesinden sonra operasyon için hazırlıklar hızlandı, bölge kıskaca alındı.

20.11.2017 - 09:00
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Afrin operasyonu için son hazırlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib operasyonundan sonra sıranın Afrin ve Menbiç'e geleceğini açıkladı.

SON HAZIRLIKLAR

Erdoğan'ın Afrin'i işaret etmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri de hazırlıklara hız verdi.

TERÖRİSTLER SIKIŞTI

Bölgeyi kıskaca alan TSK, bölgeyi terörden temizlemecek için her an harekete geçebilir.

TSK'nın Afrin'e yaptığı sevkiyat VİDEO

Afrin operasyonu için son hazırlıklar

TEK KAÇIŞ YOLU VAR

Afrin operasyonunun başlamasından sonra YPG'li teröristlerin tek çıkış yolu Esad rejiminin kontrolünde olan Halep olarak gözüküyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında direnemeyecek olan teröristler, Halep üzerinden bölgeden kaçacak.

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