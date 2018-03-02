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Afrin operasyonunun zorluğunu anlatan kare

TSK'nın Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda arazi ve mevsim şartlarının zorluğu Mehmetçik'i yoruyor.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 16:10..
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Afrin operasyonunun zorluğunu anlatan kare

20 Ocak 2018 akşamı başlayan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Mehmetçik'in ÖSO'yla birlikte karadan Afrin'e ilerleyişi devam ederken F-16'lar ve SİHA'lar da havadan destek veriyor.

ARAZİYİ ANLATAN KARE

Afrin'e adım adım yaklaşan Mehmetçik'i zorlayan unsurlardan biri de arazi ve mevsim koşulları. Öyle ki; çoğu zaman sisli, yağmurlu olan Afrin kırsalında toprak zemin çamura dönüşüyor ve hem zırhlı araçlar hem de askerlerimiz zorlanıyor.

Sosyal medyada bir operasyon dönüşü askerlerin postallarının fotoğrafı işte bu zorluğu tüm açıklığıyla anlatıyor.

Afrin operasyonunun zorluğunu anlatan kare

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