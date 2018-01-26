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Afrin'de teröristlerden temizlenen Marin Köyü

Terör örgütü PKK/PYD’den temizlenerek Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen Marin köyü ve Burseya Dağı, drone ile görüntülendi.

İHA | 26.01.2018 - 10:31..
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Afrin'de teröristlerden temizlenen Marin Köyü

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK 8. cepheyi açmıştı. 2 satte teröristlerden temizlenen Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinin Marin köyü, havadan görüntülendi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte yeniden özgürlüğüne kavuşan Azez’in Marin köyü, Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti.

Afrin'de teröristlerden temizlenen Marin Köyü

PYD FLAMASI İNDİRİLDİ

Terör örgütü PYD’nin flamasının indirildiği, yerine Özgür Suriye Ordusu bayrağının asıldığı Marin köyü ile Bursiye Dağı, İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülendi.

Teröristlerden temizlenen Marin Köyü havadan görüntülendi VİDEO

ZEYTİN BAHÇELERİ

Sınır hattını çevreleyen duvar, zeytin bahçeleri içerisindeki Marin köyü ve Burseya Dağı havadan drone ile görüntülendi.

Afrin'de teröristlerden temizlenen Marin Köyü

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