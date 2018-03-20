Zeytin Dalı Harekatı'nda pazar günü Afrin'in merkezi kontrol altına alındı. Teröristler hem kırsal kesimlerden hem de Afrin'in merkezinden temizlendi.

Mayın ve el yapımı patlayıcıların da temizlendiği bölgede siviller evlerine dönmeye başladı.

TERÖRİST MEZARLIĞI

Mehmetçik'in kaydettiği son görüntülerde ise, çatışma alanlarından kaçırılabilen YPG'li teröristlerin cesetlerinin bulunduğu bir mezarlık görülüyor. Mezarlıkta 400'den fazla terörist cesedi bulunuyor.

Afrin'de yüzlerce YPG'li teröristin olduğu mezarlık VİDEO