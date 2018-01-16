Afrin'den sivil göçü başladı

İzmir Buca'da, kızını apartmanda sıkıştırıp taciz eden kişiyi tek bıçak darbesiyle öldüren babaya tahrik indirimi uygulanıp, cezası 2 yıl 6 aya indirildi.

Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Sıla ile Ahmet Kural aşkını Okan Can Yantır buluşması bitirdi.

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

Yeni yılla birlikte Türkiye yeni bir siyasi sürece girdi. İşte partilerin son durumları...

Irak sınırından Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere 40 araçlık tank, obüs ve mühimmat yüklü askeri konvoy gönderildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kafa ile CHP iktidar olamaz

Partisinin grup toplantısında Canan Kaftancıoğlu'na yüklenen Erdoğan, "Eşi, o da övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Hıza bak hıza" dedi.