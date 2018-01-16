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Afrin'den sivil göçü başladı

TSK'nın operasyona hazırlandığı Afrin'den siviller küçük gruplar halinde Esad'ın kontrolündeki Halep'in kuzeyine doğru göç ediyorlar.

AA | 16.01.2018 - 22:00..
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Afrin'den sivil göçü başladı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik olası askeri harekatı, ilçede gerilimin artmasına neden olurken bazı siviller ilçeden ayrılıyor.

HALEP'E GİDİYORLAR

AA muhabirinin Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

Afrin'den sivil göçü başladı

CUMHURBAŞKANI, SİNYALİ VERMİŞTİ

Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırındaki ilçeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik harekatın her an başlayabileceğini açıklamıştı.

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