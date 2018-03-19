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Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Fırat Kalkanı'ndan sonra ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da büyük başarıya ulaşıldı. Terörle mücadelede yeni hedef Menbiç oldu.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 08:14..
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Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e girilmeden önce Menbiç'in sinyalini vermişti. Afrin meselesinin büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu söyleyerek, "İnşallah Menbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Menbiç'i tümüyle boşaltması halinde  bu işin hızlı ve kolay olacağını söylemişti.

Menbiç, Amerikan askerlerinin yığınak yaptığı bir nokta. Hatta bölgede Rus askerleri de bulunuyor. Menbiç'in temizlenmesiyle Fırat'ın batısı terörden tamamen arındırılmış olacak.

Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç'i işaret etti VİDEO

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