Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

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Fatih Terim'den oyuncularına: Kadıköy'de siz kazandınız

Kadıköy deplasmanındaki oyundan memnun olan Fatih Terim, maç sonu yaptığı konuşmada "Benim gözümde siz bu maçı kazandınız" diyerek futbolcularını gelecek haftalar için motive etti.