Afrin'e sanayi bölgesi kuruldu

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de hayat normale dönemeye devam ediyor. Türkiye'den giden yardımlar ile yüzleri gülen bölge halına, yine Türkiye sahip çıktı. Daha önce temizlik ve çevre düzenleme faaliyetleri ile bölgeyi yeniden yaşanabilir hale getirilirken, istihdamın da sağlanabilmesi için sanayi bölgesi açıldı.

TÜRKÇE TABELA

Bölgede faaliyet gösteren ve terör olayları sonrasında kapanan sanayi tesisleri Türkiye'nin girişimi ile yeniden hayata geçirildi. Bölgede yapılan düzenlemeler ve tadilat işlemleriyle yeniden hayata geçirilen sanayi tesisi Afrinliler için gelir kapısı olacak.

Bu arada yapılan sanayi tesislerinin girişine Türkçe tabela asıldı. "Üzerinde Sanayi bölgesi Afrin'de" yazan tabela, tesislerin girişine asıldı. Sanayi tesislerinin açılışının yakın zamanda yapılması planlanırken, ufak çaplı çalışmalar da halen devam ediyor.