Afrin'in köyünde sevinç gözyaşları

Coğrafi konumu nedeniyle Kilis kent merkezi ve Hatay'ın bazı ilçelerinin yanı sıra İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi için de tehdit oluşturan ilçe ve sınırdaki Şenkal köyü, teröristler tarafından uzun yıllar Amanos Dağlarına sızmak için de kullanıldı.

İLK TEMİZLENEN YER

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcıyla beraber teröristlerden temizlenen ilk yerleşim yeri olan köy, Türkiye sınırına yaklaşık 5, Kilis'in Gülbaba Köyüne de yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

KÖY ÖSO'NUN KONTROLÜNDE

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki köyde ÖSO askerleri 24 saat nöbet tutuyor. Çevredeki bazı yerleşim yerlerinden halen çatışma seslerinin geldiği köyde ÖSO askerleri köylülerin geride bıraktığı eşyaların korunması noktasında da azami gayret gösteriyor.

KÖYDE SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Köye, ÖSO güçlerinin denetiminin ardından çevredeki diğer köylerden de göçler başladı. AA ekibinin köyü görüntülediği sırada 5 çocuğuyla beraber bir traktörün kasasında köyüne dönen Ayşe Mahmud, köyü uzaktan gören bir mevkiye geldiğinde eline aldığı beyaz bir bez parçasını sallayarak topraklarına giriş yaptı.