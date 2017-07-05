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Afyonkarahisar'da paraşüt kazası kameraya yansıdı

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü, ilk kez atlayış yaptığı Denizli’de yaşadığı kaza paraşütteki kamera ile görüntülendi.

05.07.2017 - 10:57
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Afyonkarahisar’da bir kamu kurumunda çalışan Ceylan, yaklaşık 3 ay önce hobi olarak başladığı yamaç paraşütü sporunda, 300 metre yükseklikteki tepelerden 15'e yakın atlama gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da paraşüt kazası kameraya yansıdı

Son olarak 2 Temmuz Pazar günü Denizli'de bir dağa çıkıp 500 metreden atlayış gerçekleştiren Ceylan, ormanlık alan üstünde birden alçalmaya başladı. Ceylan, bir çam ağacına çarparak asılı kaldı. Kendi imkanları ile ağaçtan inen ve paraşütünü kurtaran Ceylan, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

ÇAM AĞACINA ÇARPTI

Kaza anı ise Ceylan'ın paraşütüne kurduğu kamera il görüntülendi. Görüntülerde, Ceylan'ın atlayış yaptıktan sonra bir süre alçalması görülüyor. Görüntülerde, Ceylan'ın hızla yere doğru alçaldığı, daha sonra bir çam ağacına çarptığı görülüyor.

Afyonkarahisar'da paraşüt kazası kameraya yansıdı

Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yamaç paraşütü yapmaya 3-4 ay önce başladığını bildirdi.

"HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTIM"

Afyonkarahisar'da 10-15 defa alçak tepe eğitim uçuşları yaptığını dile getiren Ceylan, "İlk kez Denizli’de 500 metre yükseklikte bir dağdan atlayış gerçekleştirdim. Bu sporu yaparken kaldırıcı ve bastırıcı hava akımları oluyor. Ben bu bölgede bastırıcı hava akımının olduğunu bilmiyordum. Birden irtifa kaybettim. Alçalmaya başladım. Bölgenin ormanlık olmasından dolayı ağaçlarının üzerine inmem gerekiyordu. Kendime bir ağaç seçtim ve bu ağaca çarparak durabildim. Takıldığım çam ağacından ise kendi imkanlarım ile kurtuldum. Hafif sıyrıklarla atlattım."

Afyonkarahisar'da paraşüt kazası kameraya yansıdı

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