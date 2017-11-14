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Ağızdan su gelmesi nedir

Ağızdan akan su, diğer bir deyişle salya, her yaş grubunda görülebilen bir olaydır.

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ağız

Ağızdan su akması kuruluk yapmakla birlikte ağızda hoş olmayan bir tadın oluşmasına sebep olur.

Genellikle uyku vakti yaşanan ağızdan su gelmesi, bebeklerde de çok sık görüldüğü için belli bir yaş sınırlaması olmayan bir durumdur.

NEDENLERİ

Ağzı açık uyumak, yanlış uyku pozisyonu, diş problemleri, alerji, reflü, parkinson hastalığı, diş çıkarma, ilaçlara ait yan etkiler, sinir sistemi bozuklukları, ağız anatomisinde problem ve kıl kurdu gibi etkilerden dolayı ağızdan su gelme durumu yaşanabilir.

NASIL ÖNLENİR

Genellikle birçok kişinin şikayet ettiği ve rahatsızlık duyduğu ağızdan su gelme durumunu değiştirmenin bazı yöntemleri de mevcuttur.

1- Nefes alıp verme şeklinizi burundan alıp, ağızdan verecek şekilde değiştirmek.

2- Geniz eti veya burunda anatomik bozukluk bulunuyorsa Kulak Burun Boğaz doktoruna gidilerek durum anlatılmalı ve gerekli tedaviye başlamak.

3- Alerjik tepki gösterdiğinizde oluşuyorsa; alerjiyle ilgili olan ilacı kullanmak.

4- Yastığınız eğer alçak bir yastık ise yüksek bir yastık ile değiştirmek.

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