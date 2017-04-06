Ağlak hayırcı Pelin Batu'ya tepki yağıyor

Kimse evet çıkacak ve ülkemiz daha da karanlık günlerin kapısını aralayacak(!) diye ağlamaz, yalan bu.

250 SANATÇI 'HAYIR' ORGANİZASYONU YAPTI

Kendine sanatçı diyen ve hayır üzerinden kirli bir propaganda yürüten 250 kişi referandum kararını bir organizasyonla resmen ilan etti, hayır diyeceklerini duyurdu.

"ANNEM VURULACAĞIM DİYE KORKUYOR"

Pelin Batu bu toplantıda konuşurken birden ağlamaya başladı. Ağlamasının gerekçesini de şu sözlerle açıkladı: Anneme yalan söyledim çünkü annem benim için korkuyor. Kızının hapse girmesinden korkuyor. Kızının sokakta vurulmasından korkuyor. Ben 'Hayır' diyorum.

HDP'YE DESTEK VERİRKEN, GURURLANIYORDU

Bilindiği gibi 7 Haziran seçimlerinde bazı CHP'li kemalistler, HDP barajın üstüne çıksın ve AK Parti'nin tek başına iktidar şansını yok etsin diye, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'oy vermiş ve bunu ilan etmişti. Pelin Batu da o insanlardan biriydi.

PELİN BATU HABERİNE YORUM YAĞDI, ŞEHİT ANNELERİNİN GÖZYAŞLARI HATIRLATILDI

Pelin Batu'nun ağlamasını manşete taşıdığımız dakikadan itibaren okurumuz tarafından haber yorum yağmuruna tutuldu. 1 saat içinde 600'ün üzerine çıkan yorumların önemli bir bölümünde Pelin Batu'ya, askerlerimizi şehit eden PKK'nın partisi HDP'ye olan desteği hatırladıldı, şehit düşen asker/polisin aileleri anımsatıldı.

Pelin Batu HDP'nin arkasında dururken, kaç asker annesi, eşi, çoçuğu gözyaşlarına boğuldu, bunu hiç düşünüyor mu?

Kimi zaman gerçek insanın yüzüne bir tokat gibi çarpar. İşte Pelin'in yüzüne çarpılan o tokatlardan biri, Ensonhaber okurundan geldi:

PELİN BATU AĞLAYARAK 'HAYIR' DEDİ