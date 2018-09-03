Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Uluslararası ticarette dolara olan bağımlılığın engel oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, milli para vurgusu yaptı.

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Futbolcuların askerlik yapacağı tarihler belli oldu

Bedelli askerlikten faydalanacak olan futbol camiası başta olmak üzere birçok sporcu sezon tatillerine uygun şekilde silah altına alınacak.