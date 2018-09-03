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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,30 artarken yıllık bazda yüzde 17,90 oldu.

AA | 03.09.2018 - 10:44..
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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,61, yurt içi üretici fiyatları yüzde 18,78 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,30, Yİ-ÜFE yüzde 6,60 artış gösterdi.

YILLIK ENFLASYON 17,90

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 25,32, geçen yılın ağustos ayına kıyasla da yüzde 32,13 arttı.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra Merkez Bankası'ndan da açıklama yapıldı.

Merkez Bankası'nın açıklamasında "Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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