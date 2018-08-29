taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.38835
Euro
7.4553
Altın
1204.82
Borsa
93558

Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın attığın bi tweet, takipçilerini şaşırttı. Görev süresince ABD'yi şeytan olarak niteleyen Ahmedinejad, şimdilerde Twitter'a vakit ayırmadan duramıyor.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 12:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

İran ile ABD'nin en çok tartışığı günlerde o Tahran'da Cumhurbaşkanlığı koltuğundaydı.Ülkesinin nükleer politikasına yön veren Ahmedijead o zamanlarda Washington'u "büyük şeytan" olarak niteliyordu. İranlı eski Cumhurbaşkanı görevi bittikten sonra kendini eğitim hayatına adadı.

Ahmedinejad'ın hayatının vazgeçilmez bir başka unsuru da o gün bugündür Twitter.

Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

TWITTER İÇİN HER ZAMAN VAKİT VAR

ABD mallarına boykot uygulatan, her türlü yaptırım için mücadele veren Ahmedinejad bugünlerde o çizgiyi çoktan kaybetmiş gibi duruyor. Öyle ki eski Cumhurbaşkanı'nın attığı tweet takipçilerini şaşırrtı.

"Bugün yoğun bir gün geçirdim. Ama her zaman #Twitter için zaman ayırırım" tweeti atan Ahmedinejad, en yoğun zamanlarında bile Twitter'a vakit ayırdığını belirtiyor.

Twitter'da yalnızca kendi Twitter hesabını takip eden eski Cumhurbaşkanı'nın 52 bin 100 kişi takip ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de iPhone satışları düştü

Türkiye'de iPhone satışları düştü

441
Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

20
Dövizle kira dönemi sona erecek

Dövizle kira dönemi sona erecek

236
Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

69
Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

35
Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

22
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM