Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

İran ile ABD'nin en çok tartışığı günlerde o Tahran'da Cumhurbaşkanlığı koltuğundaydı.Ülkesinin nükleer politikasına yön veren Ahmedijead o zamanlarda Washington'u "büyük şeytan" olarak niteliyordu. İranlı eski Cumhurbaşkanı görevi bittikten sonra kendini eğitim hayatına adadı.

Ahmedinejad'ın hayatının vazgeçilmez bir başka unsuru da o gün bugündür Twitter.

TWITTER İÇİN HER ZAMAN VAKİT VAR

ABD mallarına boykot uygulatan, her türlü yaptırım için mücadele veren Ahmedinejad bugünlerde o çizgiyi çoktan kaybetmiş gibi duruyor. Öyle ki eski Cumhurbaşkanı'nın attığı tweet takipçilerini şaşırrtı.

"Bugün yoğun bir gün geçirdim. Ama her zaman #Twitter için zaman ayırırım" tweeti atan Ahmedinejad, en yoğun zamanlarında bile Twitter'a vakit ayırdığını belirtiyor.

Twitter'da yalnızca kendi Twitter hesabını takip eden eski Cumhurbaşkanı'nın 52 bin 100 kişi takip ediyor.