Ahmedinejad'ın seçmenine oynayan aday: Galibaf

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçim yarışının mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve eski Başsavcı İbrahim Reisi arasında geçeceği beklenirken, iddialı çıkışlar yapan adaylardan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın bu dengeyi bozduğu yorumlanıyor.

Galibaf'ın, seçimlerdeki adaylığı veto edilen eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın uyguladığı yöntemleri gündeme getirerek Ahmedinejad yanlısı seçmen kitlesinin oyunu almaya çalışması dikkat çekiyor.

AHMEDİNEJAD'A ÖVGÜLER

Galibaf, canlı yayınlanan seçim münazaalarında, Ahmedinejad'ın ismini telaffuz etmeden Ruhani'ye hitaben, "Siz Tahran'daki evinizden dışarı çıkmıyorsunuz, halbuki o (Ahmedinejad ) halkın içindeydi. Eski hükümet yoksulların hamisiydi" gibi ifadeler kullanarak Ahmedinejad taraftarlarını kendisine çekmeye çalıştığı yorumlarına neden oldu.

NAKİT YARDIMI 3 KAT ARTIRMA VAADİ

Bakır Galibaf, seçim kampanyasında, Ahmedinejad'ın tüm vatandaşlara maaş bağlanması içeren ve hala devam eden uygulamasındaki nakit yardım miktarını 3 kat daha arttıracağını vaadinde bulundu.

İŞSİZLER İÇİN KURDUĞU SİTE ÇÖKTÜ

Cumhurbaşkanı olursa 5 milyon kişiye iş imkanı yaratacağı vaadinde bulunan Galibaf, işsizlerden internette kurduğu siteye kayıt yaptırmalarını istedi. Galibaf, işsizlere iş buluncaya kadar da maaş bağlayacağı vaadinde bulundu. Birçok kişinin kayıt yaptırdığı site, yoğun başvuru nedeniyle çöktü.

Galibaf'ın işsizler için uygulamaya koyacağı programın adlı (Karane) bile Ahmedinejad'ın nakit yardım programıyla benzer ad (Yarane) taşıması gözlerden kaçmadı.

Ekonomik imkanların büyük bölümünün ülkenin yüzde 4'lük kesiminin elinde bulunduğunu iddia eden Galibaf, seçim kampanyası "Biz yüzde 96'yız" sloganıyla yürütüyor.

"KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM"

Adaylığı reddedildiği için seçim yarışına katılamayan Ahmedinejad, sosyal medyada yayımladığı görüntülü mesajla adaylardan hiç birini desteklemediğini açıkladı. Adaylardan mevcut Cumhurbaşkanı Ruhani ise Galibaf'ın vaatlerinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu savunarak Galibaf'ı popülist vaatler vermekle suçladı.

GALİBAF KİMDİR?

2005 ve 2013 yıllarında da iki kez cumhurbaşkanı adayı olan Galibaf, 12 yıldır Tahran Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Galibaf, Ruhani’nin kazandığı 2013 cumhurbaşkanı seçimlerinde oyların yüzde 16’sını alarak Ruhani’nin ardından 2. sırada yer alabilmişti.

Asker kökenli Galibaf, Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığıyla sonuçlanan 2005 seçimlerinde de aday olup yarışı yaklaşık yüzde 14’lük oyla 4. sırada tamamlanıştı.

19 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı Ruhani, eski Başsavcı İbrahim Reisi ve Galibaf'a cumhurbaşkanı seçilmesi için daha fazla şans öngörülüyor.













