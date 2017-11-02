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Ahmet Hakan, fadılzedeleri eleştirdi

Hakan, Jet Fadıl mağdurlarını eleştirerek; "Cübbeyi, sarığı görünce para veriyorsunuz" yorumunda bulundu.

02.11.2017 - 20:52
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Ahmet Hakan, fadılzedeleri eleştirdi

Bu akşam ekrana gelen Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan, Jet Fadıl'dan ziyade onun dolandırdıkları mağdurlara söylediği sözlerle dikkat çekti.

"CÜBBEYİ GÖRÜNCE HEMEN KANMAYIN"

Tecrübeli gazeteci mağdurlara hitaben şunları söyledi; "Jet Fadıl'a yaptıklarıyla ilgili istediklerimizi söyleyelim, zaten söylüyoruz. Birde sözü bu Fadıl mağdurlarına getirmek istiyorum. Bu Fadıl'ın kaçıncı oyunu? Fadıl'ın kaçıncı dümeni? Her oyununa her dümenine kanmak zorunda mısınız Allah aşkına? Adam sarığı, cübbeyi, şalvarı giyince hemen parayı veriyorsunuz. Yapmayın bunu, yapmayın, yapmayın. Yoksa mahkeme kapılarında düştüğünüz durum bu oluyor."

Ahmet Hakan: Sarığı cübbeyi görünce parayı kaptırıyorsunuz VİDEO

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