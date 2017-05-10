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Ahmet Kural eski nişanlısıyla pişti oldu

Katıldığı ödül töreninde eski nişanlısı Burcu Kıratlı ile karşılaşan Ahmet Kural, rahatsız oldu.

10.05.2017 - 08:14
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Altın Palmiye Ödülleri, önceki gün Raffles Hotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene katılanlar arasında Ahmet Kural ile eski nişanlısı Burcu Kıratlı da vardı.

Ahmet Kural eski nişanlısıyla pişti oldu

GÖRMEZDEN GELDİ

2013 yılında nişanlanan ancak evlilik masasına oturmadan yollarını ayıran Kural ve Kıratlı, birbirine çok yakın koltuklarda oturdu. Aralarında sadece üç kişi bulunan ikili, bu kısa mesafeye rağmen birbirini görmezden geldi. Özellikle Kıratlı’nın kendini geri çekerek Kural’ın görüş alanından çıkması objektife böyle yansıdı.

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