Ahmet Kural ile Sıla kavgasının nedeni yine Okan Yantır

Sıla Gencoğlu ve Ahmet Kural'ın ilk ayrılıkları sevenlerini üzmüş, nedeninin ne olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı Sıla, Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile buluşup baş başa yemek yemiş, bu yemeği öğrenen Ahmet Kural, kıskançlık krizine girerek ilişkiye noktayı koymuştu.

Ayrılığın ardından geçtiğimiz haftalarda yeniden barıştıkları söylenen Sıla-Ahmet ilişkisi bu kez "Ahmet Kural'ın şiddet uyguladığı" gerçeğiyle gündeme geldi.

KURAL: KAVGA NEDENİ SILA-OKAN İLİŞKİSİ

Art arda yapılan açıklamalar ve ortaya çıkan ifadelerin ardından Kural'ın yaşanan kavganın nedeninin Sıla ile Okan Can Yantır ilişkisi olduğunu öne sürdüğü belirtildi.



FOTOĞRAF: Okan Can Yantır - Sıla

"ÖNCEKİ AYRILIK SEBEBİNİ KONUŞUYORDUK"

Kural ifadesinde, önceki ayrılık sebebini konuştuklarını, Sıla'nın yalan söylediğini kabul ettiğini daha sonra kavga etmeye başladıklarını söyledi.

Kural, "Benim ikametimde önce mutfakta oturup sohbet etmeye başladık. Sohbet esnasında konuyu ben bir önceki ayrılık durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklı cevaplar verdiği için inanmakta güçlük çekiyordum. Bana daha önce eski arkadaşı olduğunu söylemişti, yine başka seferinde albüm kapağı için görüştüğünü söyledi, yine bir keresinde o bana asılıyor şeklinde cevap vermişti. Bu nedenlerden dolayı ayrılık konusunu açtım. Sıla Hanıma, 'Anne ve babamın yanından geliyoruz, ilişkimiz güzel gidiyor, aile kurmayı planlıyoruz, benden çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorsun, eğer böyle bir konu varsa, lütfen kırma beni söyle' dedim. Ben böyle söyleyince 'evet ben senin canın yansın istedim, birlikteydik' dedi. Tartışma da bunun üzerine başladı." dedi.



