Ahmet Kural, Sıla'nın sırtında vazo kırmıştı

Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşananlar magazin gündeminin bir numaralı gündem maddesi.
Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Sıla, savcılığa şikayette bulunarak hakkını sonuna kadar savunacağını açıkladı.
İlk açıklamasında şiddeti kabul etmeyen Ahmet Kural, ikinci açıklamasında Sıla ve tüm kadınlardan özür diledi.
İkili arasında yaşananlara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Sıla'nın yakın arkadaşının anlattıklarına göre; Ahmet Kural ilk kez şiddet uygulamadı.
İLK SALDIRI
İlk saldırı 24 Ekim'de Sıla'nın evinde gerçekleşti.
Alkollü olan Ahmet Kural, Sıla'nın görüşmesini istemediği kız arkadaşını evde görünce çok sinirlendi.
VAZO KIRDI, SAÇINI ELİNE DOLADI
Sıla'nın sırtında porselen vazo kıran Ahmet Kural, şarkıcının omuzunu da ısırdı.
Saçını eline dolayıp Sıla'yı yerde sürükleyen Ahmet Kural, hakaretleri de üst üste sıraladı.
Ahmet Kural'dan ilk açıklama VİDEO