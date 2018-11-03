taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4322
Euro
6.1844
Altın
1232.89
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.386

Ahmet Kural, Sıla'nın sırtında vazo kırmıştı

Sıla'nın yakın arkadaşı, Ahmet Kural'ın daha önce de şiddete başvurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 12:04..
  1. Haberler
  2. Magazin
Ahmet Kural, Sıla'nın sırtında vazo kırmıştı

Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşananlar magazin gündeminin bir numaralı gündem maddesi.

Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Sıla, savcılığa şikayette bulunarak hakkını sonuna kadar savunacağını açıkladı.

İlk açıklamasında şiddeti kabul etmeyen Ahmet Kural, ikinci açıklamasında Sıla ve tüm kadınlardan özür diledi.

İkili arasında yaşananlara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Sıla'nın yakın arkadaşının anlattıklarına göre; Ahmet Kural ilk kez şiddet uygulamadı.

İLK SALDIRI

İlk saldırı 24 Ekim'de Sıla'nın evinde gerçekleşti.

Alkollü olan Ahmet Kural, Sıla'nın görüşmesini istemediği kız arkadaşını evde görünce çok sinirlendi.

VAZO KIRDI, SAÇINI ELİNE DOLADI

Sıla'nın sırtında porselen vazo kıran Ahmet Kural, şarkıcının omuzunu da ısırdı.

Saçını eline dolayıp Sıla'yı yerde sürükleyen Ahmet Kural, hakaretleri de üst üste sıraladı.

Ahmet Kural'dan ilk açıklama VİDEO

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

176
VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

138
Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

101
Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı

Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı

112
Hasan Şaş, Skrtel'e saldırdı

Hasan Şaş, Skrtel'e saldırdı

155
Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Halkbank konuşuldu

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Halkbank konuşuldu

16
Bedelli askerlik başvurusu için son gün

Bedelli askerlik başvurusu için son gün

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM