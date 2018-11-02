Ahmet Kural'ın eski sevgilisi konuştu

Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem, Sıla'nın Ahmet Kural hakkında yaptığı suç duyurusunu değerlendirdi.

Daha önce kendisinin de Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü, parmağının kırıldığını ifade eden Naz Çekem, "Çok üzülüyorum çünkü Sıla ölebilirdi. Allah korumuş. Ben ifadesini okurken ağladım" dedi.





Yıllar önce Kural'la birlikte olduğunu hatırlatan Çekem'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

''SEVGİ DOLU BİR ŞEKİLDE PARMAĞIMI SIKTI VE KIRDI''

"Bir davette karşılaştık. Şiddet önce hakaretlerle başladı. Ben sakinleştirmeye çalıştım ama işe yaramadı. Gelip sevgi dolu bir şekilde benim parmağımı sıktı ve parmağım kırıldı.

''SILA ÖLEBİLİRDİ''

Aradan 4 sene geçti ve Sıla böyle bir şey yaşadı. Çok üzülüyorum çünkü Sıla ölebilirdi. Allah korumuş. Ben ifadesini okurken ağladım. Ben şikayetçi olmadım çünkü Ahmet'in babası benim kuzenimden rica etti, o zaman özel bir hastanede tedavi görüyordu. Ama Sıla konuştuğu için arkasındayım. Gerekirse mahkemede tanıklık da yaparım. Bu olaydan sonra benden özür de dilemedi.

"BANA KİMSE İNANMAMIŞTI"

Sıla gerçekten Türkiye'nin çok sevdiği bir sanatçı. Bana kimse inanmamıştı, şimdi Sıla'nın açıklamalarda bulununca bana ‘Sen haklıymışsın' diye mesajlar geliyor. Allah Sıla'yı korusun, Ahmet Kural da cezasını bulsun istiyorum."